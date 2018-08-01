Жеенбеков сказал VB.KG, выйдет ли на свободу Текебаев

Я не чувствую, что власть идет на то, чтобы отпустить Текебаева. Мое наблюдение говорит о том, что решение - положительное или отрицательное, пока не принято, заявил VB.KG экс-депутат парламента Равшан Жеенбеков.

- Текебаев достаточно серьезный политик, имеющий свое место в политической жизни страны, и держать его в тюрьме – проблема. Но и отпускать – не меньшая. Так что решение еще не принято. А то, что его отпустили в больницу – правильно. Это гуманная акция со стороны властей и правоохранительных органов. Любой человек, будь он даже преступник, имеет право на качественное медицинское обслуживание. Но о Текебаеве нельзя сказать, что он преступник, - говорит Равшан Бабырбекович.

То, что раньше Текебаева "отпускали" в больницу на обследование чуть ли не с акциями протеста со стороны оппозиции и сторонников осужденного политика, Жеенбеков объясняет политизированностью вопроса.

- Было очень много сторон, которые вмешивались в этот вопрос, а сейчас да, все произошло тихо-мирно, было принято во внимание мнение врачей перевести его в больницу, - говорит Жеенбеков.

Политик напомнил, что сам Сооронбай Жээнбеков говорил о коррумпированности правоохранительной и судебной систем, в том числе на заседании Совбеза.

- Это дает право Текебаеву на пересмотр уголовного дела. Можно создать комиссию по процедурным вопросам, и, если найдутся нарушения, у Омурбека Чиркешовича будут шансы на пересмотр дела в суде.

VB.KG: Почему же до сих пор сторонники осужденного политика не обратились с такой просьбой?

- Много политиков, групп и объединений обращались к президенту, в Совбез, чтобы дело было пересмотрено, и принято не политическое, а юридическое решение. Но если ответ и был, то, я так понимаю, прошение было отклонено.

VB.KG: Если все же случится, что Жеенбеков так или иначе поспособствует освобождению Текебаева, как это отразится на политической ситуации в республике?

- Я очень хорошо знаю Текебаева. Это один из независимых, сильных политиков, дежурным он не будет, даже если отпустят. Не будет никому прислуживать. Возможно, определенное время будет придерживаться каких-то ориентиров, какой-то линии. Но в целом он такой человек и политик, что когда придет время, выскажет свое мнение, обозначит свою позицию открыто и независимо от президента.

VB.KG: А, может, Текебаев после освобождения (гипотетически скорого) и вовсе уйдет из политики?

- Не думаю, что такое произойдет. Возможно, его влияние будет уменьшаться, он уже долго в политике, допустил в последние годы ошибки, но я не скажу, что он уйдет. Я уверен, что он останется одним из активных политиков в Кыргызстане, - заключил Жеенбеков.

Напомним, что в последние дни активизировались слухи о том, что Омурбек Текебаев в скором времени может быть освобожден – по состоянию здоровья. И, дескать, в рамках этого "сценария" его "по рекомендации медицинского консилиума" госпитализировали для обследования.

Будем наблюдать.