Российских журналистов, убитых в Африке, "сдал" водитель миссии ООН?

По словам главы "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Андрея Коняхина, водитель, который вез журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко на встречу с местным консультантом в ЦАР, вел себя подозрительно, пишет РИА Новости.

Хотя, по формальным признакам он был надежен, говорит Коняхин. Был причислен к миссии ООН и находился в базах, работавших в ЦАР французских журналистов.

"У нас не было сомнений, но как-то он странно себя повел, разруливая эту ситуацию, вот и я ребятам сказал: "Как-то он очень странно себя ведет, похоже на наводку"", - вспомнил Коняхин.

По его словам, отправившиеся с водителем документалисты были уверены, что с шофером "все нормально". "На следующий день поехали, на полпути их расстреляли, водитель остался жив - неожиданно", - заметил глава ЦУР.

Коняхин уверяет, что маршрут отошел от планируемого на 23 километра. При этом у группы было, по его оценке, около 8,5 тысячи долларов, которые предназначались для двухнедельного проживания. "Цены там космические", - отметил собеседник агентства.

В МИД России подтвердили гибель Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР. По ведомства, посольство России в республике не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов. Они въезжали в государство по туристической визе, заявила пресс-представитель МИД Мария Захарова. Она же назвала "околесицей" информацию о том, что журналисты занимались в ЦАР расследованием деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. "Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы", - заключила представитель министерства.