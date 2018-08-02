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Женщина читала некрологи и грабила родственников умерших

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- Елена Цой
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Как сообщает WPIX, 26-летняя жительница Нью-Йорка Латония Челси Стюарт (Latonia Shelecia Stewart) была арестована после ряда грабежей. Молодая женщина читала некрологи, вычисляла родственников усопших, которые должны были присутствовать на похоронах. И в это время грабила их квартиры.

По данным The Journal News, полиция установила слежку за домом недавно умершего жителя Гринбурга, и когда подъехала машина, подходящая под оперативное описание, в ней были обнаружены ранее похищенные вещи.

Молодой женщине предъявлен ряд обвинений.

URL: https://www.vb.kg/372540
Теги:
грабеж, США, похороны
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