Женщина читала некрологи и грабила родственников умерших

Как сообщает WPIX, 26-летняя жительница Нью-Йорка Латония Челси Стюарт (Latonia Shelecia Stewart) была арестована после ряда грабежей. Молодая женщина читала некрологи, вычисляла родственников усопших, которые должны были присутствовать на похоронах. И в это время грабила их квартиры.

По данным The Journal News, полиция установила слежку за домом недавно умершего жителя Гринбурга, и когда подъехала машина, подходящая под оперативное описание, в ней были обнаружены ранее похищенные вещи.

Молодой женщине предъявлен ряд обвинений.