Водитель, по чьей вине погибли родители и 2-летний ребенок, был пьян?

25-летний водитель BMW E39, по вине которого погибла целая семья, возможно был пьян. В УОБДД Чуйской области сообщили VB.KG, что образцы его крови взяты на анализ.

Виновник аварии, по последним данным минздрава, находится в территориальной больнице Жайыльского района с травмами головы. Двое его пассажиров – оба 1992 г.р. – не пострадали.

В ведомстве рассказали, что шансов спасти 2-летнего ребенка, который был в другой машине, не было. Мальчик поступил в больницу уже без признаков жизнедеятельности.

Все участники ДТП - уроженцы города Ош и Ошской области.

Напомним, утром 31 июля в селе Полтавка Жайыльского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль BMW E39 выехал на встречную полосу движения и столкнулся лоб в лоб с Toyota Ist. За рулем последнего была женщина 1980 г.р.. Она и ее супруг 1977 г.р., находившийся на переднем пассажирском сидении, скончались на месте от полученных травм.