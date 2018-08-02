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Скандальный забор, разругавший жителей и коммерсантов, будет снесен

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- Оксана Гут
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Ограждение в микрорайоне Юг-2 по улице Байтик Баатыра установлено незаконно. Об этом VB.KG сообщил начальник Управления по строительному надзору Госэкотехинспекции по Бишкеку Мелис Адиев.

- Заборы, ограждения на землях общего пользования без отвода земельного участка по закону запрещены в принципе. Данное ограждение на въезде во двор многоэтажных жилых домов №№ 19 и 20 является легкой конструкцией. Поэтому материалы дела, которые поступили мне от прокуратуры, я перенаправляю в управление землепользования и строительства мэрии Бишкека. Все дальнейшие действия по сносу объекта должны исходить от муниципалитета, - сказал Мелис Адиев.

Напомним, в столичном микрорайоне Юг-2 между жителями и предпринимателями, которые арендуют под бизнес часть жилого дома по адресу ул. Байтик Баатыра, 102, разразился скандал из-за установки забора. Последние заявляли, что данное ограждение, во-первых, незаконно, во-вторых вызовет неудобства. Жильцы же упомянутых ранее домов уверяли, что договоренность со всеми соответствующими органами столичной власти по поводу установки забора была достигнута. И ограждаются жильцы в целях безопасности.

URL: https://www.vb.kg/372552
Теги:
мэрия, нарушения, строительство, конфликт, Бишкек, Госэкотехинспекция
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