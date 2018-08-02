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Женщина, оравшая матом на свою маленькую дочку, скрывается от милиции

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- Оксана Гут
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Женщина, орущая матом на свою малолетнюю дочь прилюдно, в ЦОНе по улице Медерова, до сих пор не найдена. Хотя личность ее установлена. Об этом редакции VB.KG рассказали в ГУВД Бишкека.

- По данному инциденту мы посещали указанный в ЦОНе адрес. Но там проживают родственники этой женщины. Они нам дали ее сотовый телефон. По сегодняшний день он отключен. Разбирательства продолжаются, поиски ведутся, - сообщили в ведомстве.

Исходя из опыта работы инспекции по делам несовершеннолетних, "остервенелую" мать ждет профилактическая беседа. Хотя в милиции отметили, если у ребенка найдутся какие-либо отклонения в здоровье на почве материнских срывов, то будут приниматься жесткие меры.

- Административное наказание – штраф, и семью могут поставить на учет в органы. Лишение родительских прав - это крайняя мера по результатам множественных экспертиз, - пояснили в столичном ГУВД.

Напомним, инцидент произошел 13 июля в ЦОНе по улице Медерова. Видео со скандалящей и запугивающей своего ребенка женщиной в Сети опубликовала очевидец.

URL: https://www.vb.kg/372553
Теги:
ГУВД, ЦОН, дети, наказание, семейное насилие, социальная защита, Бишкек
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