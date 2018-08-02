ОПГ Кыргызстана "подняли голову"?

За последний месяц все чаще мелькает информация о поимке милицией представителей ОПГ и криминалитета за так называемое "крышевание бизнеса".

Так, 12 июля этого года задержаны двое жителей Токмака, вымогавших у предпринимателя деньги за "покровительство". Ими оказались неоднократно судимые 31-летний У.М. и 25-летний Б.М. Оба задержанных состоят на оперативном учете в МВД, как активные члены организованной преступной группировки.

Заявление на "крышу" написал сам предприниматель.

А накануне милиция вновь задержала очередного "куратора" бизнеса. Им оказался 52-летний И.Д., уроженец и житель Иссык-Кульской области. С мая 2018 года, под угрозой применения физического насилия и покровительством членов ОПГ, он вымогал с предпринимателя 1000 долларов США. В результате "покровитель" отправился в СИЗО.

Стоит напомнить, что наиболее часто с фразой "Тебя кто крышует, комерс? Никто? Тогда мы будем!" обращались к бизнесу в "лихие" 90-е. Тогда подобные случае были традиционными. Причем идти против криминала решался далеко не каждый предприниматель. В итоге "крышевание" превратилось в хорошо налаженный бизнес-проект ОПГ. В последние десятилетия про случаи давления на бизнес практически забыли.

Однако после череды недавних задержаний напрашивается резонный вопрос: криминалитет предпринимает попытки возродить былые времена, либо просто пошла волна заявлений от бизнеса? А, может быть, и вовсе традиция "крышевания" никуда не исчезала?

По словам директора Центральноазиатского центра наркополитики, кандидата исторических наук, экс-руководителя городского отдела внутренних дел, экс-главы уголовного розыска Александра Зеличенко то, что мы сегодня наблюдаем – лишь надводная часть айсберга, которая вылезла наружу.

- Плюс весомый показатель работы оперативных служб КР. Выявление подобных фактов - результат более толкового и целенаправленного труда оперативников. Прозрели и сами бизнесмены. Они поняли, насколько им не нужно и не выгодно подобное "покровительство". Более того, предприниматели стали не только говорить о таких фактах, но и обращаться в соответствующие структуры. Вообще, ОПГ периодически затихают, а затем вновь активизируются. Обычно это связано либо с переделом сфер влияния, либо с изменением власти внутри криминалитета – появляется кто-то новый и бросает вызов старым руководителям ОПГ. Но подобные случаи – пища для аналитиков из правоохранительных служб, - пояснил VB.KG Зеличенко.

Однако для усиления криминалитета в республики предпосылок нет, уверен Александр Леонидович.

- К сожалению, ОПГ всегда есть, были и будут еще какое-то время. Это сопутствующее социуму явление. Другое дело – насколько государство его контролирует и держит руку на пульсе. Полностью с ними разобраться еще не удалось даже самым развитым сообществам. Просто есть страны, где они откровенно правят. Кыргызстан также прошел подобную эпоху. Сейчас же серьезного влияния на экономику, политику они не имеют. Но череда фактов с выявлением "покровителей" - повод разобраться, что движет криминалом, - подчеркнул Зеличенко.