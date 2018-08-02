Как оградить своего ребенка от суицида?

Подростковый суицид – это умышленное лишение себя жизни, которое некоторые подростки совершают при попадании в тяжелые жизненные ситуации.

Конечно, каждый родитель мечтает видеть своего ребёнка счастливым, здоровым, мечтает, чтобы он стал в жизни настоящим Человеком, впереди его ожидала хорошая судьба. От родителей в первую очередь зависит то, какими ценностями живёт юный участник нашего общества, каким он вырастет человеком, и что передаст своим будущим поколениям. Участие взрослых очень важно в жизни каждого ребёнка, особенно в период, когда в его жизни появляются психологические проблемы.

Что стоит знать родителям в первую очередь о проблеме детских и подростковых самоубийств? И как надёжно обезопасить сознание своих детей от воздействия чужеродной губительной воли? Что толкает детей на самоубийство, и какова роль родителей и педагогов в предотвращении этого?

Психологи выделяют множество причин, которые, по их мнению, способны подтолкнуть подростка на самоубийство. Среди них ссора со сверстниками, расставание с любимым человеком, смерть родственника, постоянные стрессовые ситуации и, как следствие, депрессия, игровая зависимость, проблемы с наркотиками, подростковая беременность, насилие в семье, желание обратить на себя внимание.

Зачастую трагедии можно избежать, если родители будут знать о возможном источнике навязчивых мыслей у ребёнка, расширив свои собственные познания в этом вопросе и объяснив это ребенку. На этом пути, в первую очередь, стоит отбросить навязанные стереотипы и подойти к изучению этого вопроса с заинтересованностью настоящего исследователя. Ведь, в конечном счёте, приобретённые знания способны сохранить жизнь Вашему ребёнку. От Вас как от родителя зависит очень многое!

Советы для родителей

1. Открыто обсуждайте школьные и личные проблемы детей;

2. Помогайте своим детям ставить реальные цели в жизни и стремиться к ним;

3. Не оставляйте ребенка один на один с проблемой. Учите его способам разрешения жизненных ситуаций;

4. Обязательно оказывайте содействие в преодолении препятствий.

5. Одобряйте и поддерживайте словом и делом любые стоящие положительные начинания ребенка;

6. Не применяйте физические наказания ни при каких условиях;

7. Установите заботливые взаимоотношения с ребенком. Любите и проявляйте заботу о своих детей вне зависимости от возраста, будьте внимательными и, что особенно важно, деликатными с ними;

8. Умейте показывать свою любовь к ребенку, чаще обнимайте и целуйте его;

9. Научитесь принимать своих детей такими, какие они есть. "Что посеешь, то и пожнёшь!" – гласит народная мудрость. Поэтому любите своих детей, будьте искренними и честными с ними;

10. Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте о тревожащей ситуации;

11. Будьте внимательным слушателем;

12. Помогите определить источник психического дискомфорта;

13. Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструктивно;

14. Помогите ребенку осознать его личностные возможности, покажите свою веру в силы ребенка;

15. Не читайте нотации, не предлагайте неоправданных утешений, не высмеивайте его мысли и идеи;

16. Не говорите "Разве это проблема?", "Ты живешь лучше других" и т.д.

17. Помогите ребенку проявить свои переживания через игры, рисунки, лепку, увлечения;

18. Не игнорируйте ребенка, его желание получить внимание.

И, конечно же, стоит отметить, что дети копируют нашу модель поведения. Стоит своим добрым примером показать, что такое истинные общечеловеческие ценности, научить ребёнка действовать и мыслить согласно им, научить бескорыстно помогать людям. Перед силой истинной Любви рушатся любые стены, и ни доли тени не проникнет туда, где царит гармония, доброта, и где чтимы высокие нравственные принципы!

Берегите своих детей!