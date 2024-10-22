Впервые в Кыргызстане прошел международный турнир "PREMIER CUP 2024" (фото)

19-20 октября 2024 года Бишкек принял международный турнир "PREMIER CUP 2024", который стал настоящим праздником танцевального искусства и спорта. В рамках турнира прошел 3-й этап Кубка сильнейших стран Центральной Азии, собравший лучших танцоров из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Соревнования объединили множество категорий - от начинающих до профессионалов, которые продемонстрировали свои навыки в различных танцевальных стилях, включая латину, ча-ча-ча, самбу, румбу и джайв и так далее.

Зал был заполнен зрителями, которые с замиранием сердца следили за выступлениями. Каждая пара, выходя на паркет, старалась впечатлить судей и зрителей не только техническим мастерством, но и эмоциями, которые передавались через каждое движение. Яркие костюмы, зажигательная музыка и талант исполнителей создавали атмосферу праздника, а активная поддержка зрителей поднимала настроение участникам.

Президент Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики Сергей Титунин отметил важность этого турнира для развития танцевального спорта в регионе. "В 2022 году мы собрались в Алматы, и представители трех республик решили организовать такой турнир Кубок сильнейших стран Центральной Азии. Это наш первый шаг в данном направлении. В 2024 году мы провели первый этап в Узбекистане, второй - в Казахстане, и, наконец, в этом году у нас есть возможность провести его в Кыргызстане", - сказал он.

Несмотря на сложности, Титунин подчеркнул, что спортсмены демонстрируют отличные результаты, как на национальном, так и на международном уровнях. "Мы очень гордимся нашими спортсменами, которые успешно выступают не только в Средней Азии, но и на чемпионатах мира, - добавил он.

Алексей Кепкало, главный тренер студии "Алексис" и один из организаторов турнира, рассказал vb.kg о том, как зарождалась идея проведения такого масштабного события: "Два года назад мы собрались с представителями трех стран и решили объединиться для организации подобных соревнований. Наша цель - чтобы пары приезжали в каждый город, танцевали и набирали очки, а затем разыгрывался призовой фонд. В Бишкеке уже давно проходили соревнования, но такого масштаба и с таким оформлением зала не было. Это событие действительно проходит впервые".

Кепкало также отметил, что было непросто выбрать победителей.

"Все спортсмены очень опытные и отлично двигаются. Да, было сложно, но победил сильнейший", - сказал он.

Танцевальная пара из Казахстана Илья Загвозинка и Ахматова Арууке поделились с изданием vb.kg, что танцуют вместе уже год и за это время успели завоевать признание на соревнованиях. Илья обладает 11-летним опытом в бальных танцах, а Арууке, имеющая 7 лет танцевального стажа, родом из Бишкека, но для дальнейшего развития карьеры переехала в Алматы.

"Мы сами выбираем наряды для выступлений, но обязательно согласовываем их с нашими тренерами. Это помогает нам создавать уникальные образы, которые отражают нашу индивидуальность и стиль", - отметили они.

Пара также признается, что их общий опыт и преданность делу помогают справляться с любыми трудностями и достигать новых высот в танцевальном искусстве.

Даже уборка паркета превратилась в настоящее шоу благодаря братьям-танцорам Мамаджановым, которые сделали это в танцевальном и динамичном стиле. Их мастерство вызвало восторг у зрителей, превратив обычный технический момент в один из запоминающихся эпизодов турнира. Такой творческий подход подчеркнул их профессионализм и умение сделать танец частью любой ситуации.

Во время представления, на вопрос ведущей о том, устали ли юные финалистки, одна из участниц с улыбкой ответила: "Хоть внутри мы умираем, но нам этого нельзя показывать". Эти слова ярко подчеркивают, насколько для участников важно сохранять не только высокое техническое мастерство, но и красоту, грацию и элегантность на протяжении всего соревнования, несмотря на физическую усталость и напряжение.

Турнир "PREMIER CUP 2024" не только стал важным событием для танцевального сообщества, но и способствовал популяризации бальных танцев в Кыргызстане. Организаторы надеются, что такие мероприятия помогут развивать культуру танца и увеличат интерес к этому виду спорта среди молодежи. С каждым годом количество участников и зрителей растет, и в следующем году планируется провести еще более масштабное мероприятие.

К концу турнира члены судейской коллегии были приглашены на паркет, чтобы продемонстрировать свои танцевальные навыки, что стало неожиданным и приятным завершением этого яркого события. Как профессиональные танцоры, они удивили зрителей мастерством и грацией, добавив еще больше эмоций к уже насыщенной программе турнира.