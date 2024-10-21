"Синий трактор" стал самым ярким событием на выставке "АгроТехЭкспо-2024"

На Республиканской агропромышленной выставке "АгроТехЭкспо-2024" и ярмарке сельхозпродуктов "Алтын куз" в Бишкеке прошли самые настоящие детские дни. В тренде была экспозиция предприятия Кыргызрадиатор (бывший Кыргызавтомаш, - прим. ред.) – знаменитый синий трактор из детского мульфильма.

Представители завода разрешали детям и взрослым посидеть в кабинке синего трактора, и это вызывал неподдельный восторг у юных посетителей. Желающих было столько, что даже пострадал один картонный глаз тракторенка.

При этом, то и дело было слышно, как посетители напевали песенку "По полям, по полям синий трактор едет к нам...". А исполнение одной из бабушек по просьбе корреспондента vb.kg получило настоящее зрительское признание.

Еще одна локация на ярмарке также пользовалась популярностью у юных посетителей - ряды племенных животных, бассейны с рыбами, клетки с кроликами и домашней птицей.

Если в первый день выставки самым обнимаемым был 3-х летний жеребец по имени "Валек", который давал себя погладить, покормить, то на второй день первенство перешло к белому коню. Видимо белый красавчик привык к окружающей обстановке и понял, что за вкусности - морковку и яблоки можно потерпеть и обнимашки, и целовашки. Поэтому почти все посетители с удовольствием бегали за морковкой в торговые сельскохозяйственные ряды, чтобы покормить полюбившихся животных.

Кроме того, одна из фирм привезла на выставку раков. Вынимая из воды существо с клешнями и усами, сотрудник обращался к детям с просьбой назвать что это за чудо-юдо. Чаще всего ответом была эмоциональная реакция детей - кто-то взвизгивал от восторга или испуга, кто-то ахал, но никто не уходил.

К слову, надо отметить, что близкий контакт с животными не всегда вызывает восторг у последних. Одна пенсионерка оказалась укушенной лошадью, причем след от укуса был на всю руку. Поэтому никогда не стоит увлекаться и терять бдительность, особенно, когда рядом дети. Они живые существа, а масса людей и непривычная ситуация могут сильно раздражать их.

Для справки: "Синий трактор" - российский познавательный мультсериал для детей. Известен стал благодаря задорной запоминающиеся песне про синий трактор.