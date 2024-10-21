22 октября в Бишкеке отключат воду

22 октября будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие социально-бытовые объекты и промышленные предприятия. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения: ж/м "Ала-Тоо 1", ж/м "Ала-Тоо 2" с 9:00 до 20:00 часов.

По данным мэрии, отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе ж/м "Ала-Тоо" и на городских водопроводных сетях.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.