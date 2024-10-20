Кыргызстан стал одним из основных покупателей российских мухоморов

Кыргызстан, Филиппины и США закупают у России тонны сушенных мухоморов. В прошлом году Пермский край экспортировал более 560 килограммов этого гриба в страны Азии и Штаты.

"Пермский край неожиданно стал крупнейшим экспортером… мухоморов. По данным Россельхознадзора, в прошлом году были оформлены сертификаты на отправку 565 килограммов этого сушеного гриба в Киргизию, Филиппины и даже США", - пишет "Комсомольская правда".

Предприниматель Александр Закиров, у которого есть своя база по производству сушенных мухоморов, рассказал, что в этом году в Перми неурожай ядовитого гриба - насушили лишь около 500 килограммов, в то время как в прошлом году - 2,5 тонны. По словам Закирова, спрос на мухоморы возрос в пандемию, когда люди стали прибегать к народной медицине.

Предприниматель заявил, что "микро"-потребление мухомора не несет никакого вреда, а наоборот - обладает полезными свойствами. Он провел аналогию с витаминами, которые нельзя употреблять в большом количестве, иначе начнется гипервитаминоз. При этом медики и микологи настоятельно напоминают, что никаких фармакологических исследований и доказанных лечебных свойств мухоморов нет, передает "КП".

Источник: m.ura.news