Внедрение новейших достижений даст надежду онкобольным Кыргызстана

24-25 октября в Национальном центре онкологии и гематологии состоится Международная научно-практическая конференция на тему "Инновационная хирургия в онкологии" с участием ведущих хирургов и онкологов из России.

Тема конференции, судя по росту онкозаболеваемости в стране, выбрана не случайно. Известно, что медицинская общественность, в частности, онкологи и хирурги проявляют к ней повышенный интерес. Почему? На этот и другие вопросы в интервью vb.kg ответил заведующий кафедрой инновационных хирургических технологий Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, известный хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор Бахадыр Бебезов.

- К сожалению, статистика онкологических заболеваний всё ещё остаётся неутешительной ни в нашей стране, ни в мире: количество больных увеличивается. Но в онкологии происходят и знаковые изменения, появляются новые исследования, инновационные решения - принципиально новые лекарственные препараты и медицинское оборудование, которое позволяет врачам применять уникальные методики хирургического лечения рака разных органов.

В России и в других странах многие операции, например, при заболеваниях кишечника, гинекологические проводятся в основном лапароскопически. Даже резекции печени, поджелудочной железы делают лапароскопическим методом. А операции на пищеводе и легком проводят тораскопически. В Южной Корее я видел операцию по удалению щитовидной железы без разреза на шее. Через рот делают проколы за нижней губой или в подмышечной области делают небольшой разрез и эндоскопическим методом при помощи ультразвуковых ножниц удаляют пораженную железу. Все эти инновационные методы хирургии, конечно же, при умелом владении ими существенно помогают больным, так как являются минимально травматичными, имеют прекрасный косметический эффект и короткий реабилитационный период.

Но для наших больных они пока недоступны.

- Я думаю, что проведение таких высокотехнологичных операций ведущими российскими специалистами, в совершенстве владеющими этими методами, даст нам возможность посмотреть и внедрить их в Национальном центре онкологии и гематологии и в хирургических клиниках страны. А приезжают к нам наши давние друзья, которые уже спасли многих наших тяжелых пациентов, проведя им сложнейшие операции. Это – директор Института хирургии и онкологии Приволжского исследовательского медицинского университета, профессор Владимир Загайнов, его ученик, заведующий отделением онкологии Николай Киселев из Нижнего Новгорода и заместитель генерального директора Московского научно-исследовательского института онкологии имени Герцена, профессор Андрей Рябов. Хочу отметить, что с профессором Владимиром Загайновым приедут два наших земляка, которые после окончания нашей медицинской академии поехали лично к профессору для дальнейшего обучения в клинической ординатуре. В данный момент они являются ассистентами кафедра факультетской хирургии и трансплантологии ПИМУ, это - Эркин Ашимов и Насипбек Наралиев.

Первый день конференции будет посвящен научной части. На одной площадке выступят и российские коллеги, и наши врачи, будем обмениваться опытом в научном плане. У нас, например, накоплен большой опыт операций по резекции печени при разных ее заболеваниях. В Национальном госпитале мы провели более 700 операций, выполняем весь объем оперативных вмешательств, которые выполняются в мировой хирургической практике, за исключением пересадки печени. И нам есть что сказать.

Поделятся своим опытом и российские коллеги. У профессора Владимира Загайного более полутора тысяч успешно проведенных гастропанкреатодуоденальных резекций, когда одновременно удаляется комплекс органов при онкопатологии. Профессор Андрей Рябов сделал более тысячи тораскопических операций при раке легкого и пищевода, не говоря об операциях на желудке и других органах.

А на второй день наши гости продемонстрируют свое мастерство, технику выполнения хирургических вмешательств, мы посмотрим и проанализируем, как выполняются операции специалистами из других клиник и школ. Профессиональное общение помогает определять пути развития, координировать методы внедрения инноваций в клиническую практику. Мы подготовили нескольких онкобольных с раком желудка, легких, печени и поджелудочной железы.

К сожалению, наши государственные медицинские центры оснащены, мягко говоря, не в достаточной мере. Нам на помощь пришла компания, которая занимается поставкой медоборудования. Она предоставит необходимое оборудование, чтобы наши гости могли провести такие операции. Но в будущем, думаю, руководителям государственных клиник надо решать вопросы о его приобретении. Такие операции возможны только при наличии соответствующего оснащения.

И при наличии специалистов, умеющих выполнять их…

- У нас уже есть хирурги, которые прошли стажировку и в России, и в Турции, и в Корее. Но полученные знания пока не могут в полной мере применять из-за отсутствия современного оборудования.

Думается, что, посмотрев, как выполняются высокотехнологические операции, у моих коллег, образно говоря, зажжется профессиональный огонек, чтобы внедрить новые методы хирургии у себя. А для руководства отрасли конференция станет стимулом для развития онкологической службы в нашей стране. Организуют такую большую встречу врачей Национальный центр онкологии и гематологии, КГМА и Международная Высшая школа медицины.