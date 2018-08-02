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2-летниий малыш утонул в ванной, пока мать говорила по телефону

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- Оксана Гут
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С начала года в Кыргызстане утонуло 104 человека. Большинство утопленников – дети. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил старший офицер Управления гражданской защиты МЧС КР Омурбек Чокомбаев.

- Причины разные - в результате ДТП, из-за купания в нетрезвом виде и недосмотра родителей. Что касается детей, то всего утонул 61 ребенок - 49 мальчиков и 12 девочек. В основном им было от 1 года до 14 лет, - отметил Омурбек Чокомбаев.

- Дети тонут в реках, каналах, арыках, - рассказал начальник отдела Службы общественной безопасности МВД Улан Рысбеков.

- Недавно был случай, когда женщина купала своего ребенка двух лет в ванной, якобы пошла за полотенцем, но видимо заговорилась по телефону. А когда вернулась в ванную комнату, малыш уже был мертв, - поделился страшными подробностями Улан Рысбеков.

Сотрудники МЧС и МВД еще раз обратились к родителям с убедительной просьбой - внимательно следить за своими детьми на воде.

Многих трагических случаев можно было бы избежать, если бы взрослые не забывали о своем ребенке и родительских обязанностях.

URL: https://www.vb.kg/372557
Теги:
дети, наказание, погибшие, уголовная ответственность, утопленник, МВД, МЧС
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