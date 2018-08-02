11 с половиной тонн конопли уничтожили правоохранители с добровольцами

ОВД Московскго района Чуйской области ведут работу по уничтожению дикорастущей конопли. Сотрудники РОВД совместно с главами сельских управ и добровольными дружинами уничтожают дикорастущую коноплю в сельских округах. Сначала ведут поиски дикорастущей конопли, после сжигают её.

Так, на территории села Петровка уничтожено 0,7 га, дикорастущей конопли весом 925 кг, в селе Предтеченка уничтожено 0,25 га, дикорастущей конопли весом 207 кг; в селе Садовое уничтожено 4 га, весом 5 тонн 500 кг; в селе Александровка уничтожено 2,5 га, весом 3 тонны 500 кг; в селе Сретенко уничтожено 1,1 га, весом 1 тонна 300 кг.

Общая площадь уничтоженной дикорастущей конопли составила 8,55 га, с общим весом 11 тонн 432 кг.

Кроме того, совместно с участковыми на местах проводится разъяснительная работа среди населения по недопущению выращиванию и посевов конопли, а также опийного мака, в особенности в горных и предгорных участках района. Во время данного мероприятия всего составлены 80 административных протоколов по статье 191 (непринятие мер по уничтожению

дикорастущих наркотикосодержащих растений) КоАО КР, в дальнейшем материалы будут направлены на рассмотрение комиссии при госадминистрации Московского района. Аналогичная работа проводится по всей территории Чуйской области, которая будет продолжаться до 10 августа 2018 года, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.