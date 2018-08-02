Погода
$ 68.04 - 68.21
€ 78.97 - 79.50

11 с половиной тонн конопли уничтожили правоохранители с добровольцами

466  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОВД Московскго района Чуйской области ведут работу по уничтожению дикорастущей конопли. Сотрудники РОВД совместно с главами сельских управ и добровольными дружинами уничтожают дикорастущую коноплю в сельских округах. Сначала ведут поиски дикорастущей конопли, после сжигают её.

Так, на территории села Петровка уничтожено 0,7 га, дикорастущей конопли весом 925 кг, в селе Предтеченка уничтожено 0,25 га, дикорастущей конопли весом 207 кг; в селе Садовое уничтожено 4 га, весом 5 тонн 500 кг; в селе Александровка уничтожено 2,5 га, весом 3 тонны 500 кг; в селе Сретенко уничтожено 1,1 га, весом 1 тонна 300 кг.

Общая площадь уничтоженной дикорастущей конопли составила 8,55 га, с общим весом 11 тонн 432 кг.

Кроме того, совместно с участковыми на местах проводится разъяснительная работа среди населения по недопущению выращиванию и посевов конопли, а также опийного мака, в особенности в горных и предгорных участках района. Во время данного мероприятия всего составлены 80 административных протоколов по статье 191 (непринятие мер по уничтожению

дикорастущих наркотикосодержащих растений) КоАО КР, в дальнейшем материалы будут направлены на рассмотрение комиссии при госадминистрации Московского района. Аналогичная работа проводится по всей территории Чуйской области, которая будет продолжаться до 10 августа 2018 года, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

URL: https://www.vb.kg/372565
Теги:
наркотики, Чуйская область, Кыргызстан, конопля, канабис, уничтожение наркотиков, тетрагидроканнабинолы, анаша, марихуана
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  