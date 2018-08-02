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Фонд, в чьих учредителях президент Kyrgyz Concept Уметалиев, нарушил закон

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- Елена Цой
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Инспекторами санитарно–экологической инспекции столичной мэрии был проведен объезд по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе объезда было установлено, что со стороны Общественного фонда "ESCA Bishkek International School", по ул. Бронированная № 67, проводились земляные работы по подключению к канализации без разрешительных документов.

При земельно-раскопочной работе было разрушено дорожное полотно (асфальтовое покрытие).

Отмечается, что во время работы проезжая часть была закрыта, было прекращено движение транспорта и прохода пешеходов.

Инспектором СЭИ мэрии города Бишкек был составлен протокол в отношении руководства Общественного фонда "ESCA Bishkek International School" и передан на рассмотрение в административную комиссию Ленинского района.

При этом, как стало известно VB.KG, "выявлению нарушения" предшествовали жалобы со стороны местных жителей, которым эти работы доставили массу неудобств.

А ведь за этим общественным фондом стоят весьма известные в Кыргызстане люди.

Например, президент Kyrgyz Concept, бывший министр экономического регулирования во Временном правительстве КР, бывший министр иностранных дел КР Эмиль Уметалиев.

Другой учредитель из Кыргызстана, указанный на сайте образовательной организации - Джамиля Иманкулова. Широкой общественности известна Жамиля Иманкулова, Основатель экофермы и активный участник экодвижения Кыргызстана. С Эмилем Уметалиевым они друзья в соцсетях.

Утверждать, что это та Иманкулова, мы не можем.

Другой учредитель - Умар Шавуров. Независимый консультант по вопросам экономики, конкурентоспособности, налоговой политики и администрирования. В 2007-13 годах работал в системе Всемирного Банка в штаб-квартире в Вашингтоне и Колумбии по вопросам реформы инвестиционного и делового климата, системы налогообложения и госуправления. У него большой опыт работы с частным и госсекторами в Центральной Азии, Западной Африке и Латинской Америке. Умар играл одну из ключевых ролей в реформировании более десятка стран по системе проекта Doing Business. Он вовлечен в ряд образовательных проектов в Кыргызстане, в том числе и в продвижении практики "Адаптивного лидерства". Выпускник Гарвардской школы Кеннеди (США), Университета Сальвадора (Аргентина), пишет о нем Kloop.kg.

Идем дальше. Рысбек Токтогул - эксперт по финансам и налогам.

Толонду Тойчубаев - бизнесмен, продюсер. Его супруга - уже известная режиссер Эльнура Осмоналиева.

Остальные учредители - граждане США, Великобритании, Швейцарии.

Жаль, что образовательная организация с такими известными учредителями, которые на различных площадках говорят о инновациях, улучшении законов и их соблюдении, экологии и развитии, вот так вот поступила с городом и его жителями.

URL: https://www.vb.kg/372566
Теги:
мэрия, школа, Бишкек, Kyrgyz Concept, Кыргыз Концепт, Жамиля Иманкулова, Эльнура Осмоналиева, Эмиль Уметалиев
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