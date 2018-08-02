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Мэрия, ау! После ремонта "тонет" подземный переход в центре столицы

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- Елена Цой
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Арендаторы торговой точки в подземном переходе на пересечении Чуй-Советской обратились в редакцию VB.KG с вопросом - "подскажите, куда нам обратиться с нашей проблемой?".

А проблема, на самом деле, очень серьезная, и касается она не только арендаторов, но и горожан, проходящих через эту "подземку". Судя по фотографиям и описанию ситуации, если срочно не принять меры, вся эта конструкция может рано или поздно просто обвалиться. Не стоит забывать и про то, что через этот перекресток проходит напряженный автотрафик...

"(С 12 июля) потоп в подземном переходе Чуй/Советская после "РЕМОНТА" из-за старых арыков. Власти молчат, никому нет дела, главный начальник, который ремонтировал, говорит: "А что я сделаю, вычерпывайте воду", - пишет автор сообщения, подкрепленного массой фотографий.

Уважаемая мэрия Бишкека! В последнее время вы весьма оперативно реагируете на жалобы горожан, опубликованные на VB.KG. От редакции надеемся, что и этот раз не станет исключением. Пожалуйста, решите эту проблему!

URL: https://www.vb.kg/372567
Теги:
мэрия, ремонт, Бишкек, подземный переход
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