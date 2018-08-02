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Черви, которых обнаружили жители Сузака, внедряются под кожу человека?

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- Елена Цой
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Жители Сузака разместили в соцсетях видео. Автор "обнаружил странное создание" в воде у колонки.

Не будем собирать научную конференцию, и развеем страхи сограждан.

Найденный "зверь" ничто иное, как Волосатик - тип беспозвоночных животных, личинки которых ведут паразитоидный образ жизни. В ископаемом виде известны с эоцена, а этот геологическая эпоха началась 56 млн лет назад и продолжалась почти 22 млн лет.

Кстати, можно поздравить сузакцев - Волосатики обитают исключительно в кристально чистой воде. А вот этот самый клубок, в который они сплелись, называется гордиевы узлы. "Связываются" Волосатики во время размножения, так что не мешайте им.

Ранее существовало поверье, что эти паразиты способны внедряться под кожу человека во время купания, и потом буквально пожирать его изнутри. Об этом писал швейцарский учёный-энциклопедист, одним из первых попытавшийся систематизировать накопленные человечеством сведения о животных и растениях Конрад Геснер в своей "Естественной истории" (XVI в.):

"Некоторые полагают, что это оживший в воде волос из конского хвоста, но это маловероятно". По народному поверью, волосатики могут внедряться в кожу человека во время купания; обычно в пятку. После этого червь выедает внутренности человека или "доходит до сердца". На самом деле, это суеверие; волосатики, несмотря на свой вид, безопасны для людей. Люди могут случайно проглотить их личинки и цисты, однако в людях они не паразитируют".

Так что не пугайте древних животных и радуйтесь, что они водятся в вашей воде.

URL: https://www.vb.kg/372568
Теги:
вода, Сузакский район, животные, страшные черви, паразиты, внедряются под кожу человека
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