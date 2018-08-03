Погода
$ 68.04 - 68.21
€ 78.97 - 79.50

Мэр Киева Кличко "присвоил" Илью Муромца

106  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В украинской столице открыли памятник Илье Муромцу. При этом мэр Киева Виталий Кличко назвал его украинским богатырем. Бывший спортсмен заявил, что герой былин родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира и защищал Киев.

"Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоит здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава", - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Монумент высотой 11 метров возвели в одном из киевских парков. Позировал скульптору в образе богатыря украинский спортсмен, обладатель титула "самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

РИА Новости напоминает, что Илья Муромец - один из главных героев русских былин. По одной из версий, прототип - тезка богатыря - жил в XII веке, его мощи покоятся в Киево-Печерской лавре.

В России считают, что богатырь родился в селе Карачарово недалеко от Мурома. Но украинские историки заявляют, что он уроженец Моровска (Моровийска) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.

URL: https://www.vb.kg/372569
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  