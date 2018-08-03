Мэр Киева Кличко "присвоил" Илью Муромца

В украинской столице открыли памятник Илье Муромцу. При этом мэр Киева Виталий Кличко назвал его украинским богатырем. Бывший спортсмен заявил, что герой былин родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира и защищал Киев.

"Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоит здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава", - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Монумент высотой 11 метров возвели в одном из киевских парков. Позировал скульптору в образе богатыря украинский спортсмен, обладатель титула "самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

РИА Новости напоминает, что Илья Муромец - один из главных героев русских былин. По одной из версий, прототип - тезка богатыря - жил в XII веке, его мощи покоятся в Киево-Печерской лавре.

В России считают, что богатырь родился в селе Карачарово недалеко от Мурома. Но украинские историки заявляют, что он уроженец Моровска (Моровийска) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.