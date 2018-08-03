СК РФ назвал уроженца КР организатором террористического сообщества

Следственный комитет Российской Федерации завершил следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщают российские СМИ. В ходе расследования было установлено, что террористическое сообщество создал уроженец Кыргызстана Сирожиддин Мухтаров на территории Сирии. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, во время подготовки к совершению террористического акта в Петербурге обвиняемые изготовили взрывные устройства.

3 апреля 2017 года одно из устройств было приведено в действие в вагоне поезда метро, двигавшегося по перегону между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1". В результате взрыва погибло 15 человек, 67 пассажиров получили ранения.

Еще одно взрывное устройство террорист установил на платформе "Площади Восстания", намереваясь привести его в действие дистанционно, однако оно не сработало, после чего было обезврежено правоохранителями.

В ближайшее время участники процесса начнут знакомиться с материалами уголовного дела. В зависимости от роли каждого обвиняемым предъявлены обвинения по статьям "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Содействие террористической деятельности", "Террористический акт", "Незаконное изготовление оружия", "Незаконный оборот оружия и взрывных устройств".