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В преддверии ВИК МВД устроит по республике "чистку"

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- ВБ
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В сентябре 2018 года состоится саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и III Всемирные игры кочевников.

Основная задача органов внутренних дел - усилить меры по обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения этих масштабных мероприятий.

Министерством внутренних дел уже реализован значительный комплекс организационных и практических мер. Так, создан Оперативный штаб МВД КР под руководством первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора милиции С.Омурзакова, на которого возложены задачи по управлению и координации сил и средств.

В период со 2 по 8 сентября 2018 года на территории Иссык-Кульской области и столицы республики пройдут самые масштабные в истории Кыргызстана мероприятия. Кыргызстан во время праздничных мероприятий посетят гости из многих стран Европы, Азии, Африки.

Свыше 6 тысяч сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать общественный порядок и безопасность участников шестого саммита глав государств ССТГ и III Всемирных игр кочевников, а также гостей республики. В период проведения мероприятий личный состав органов внутренних дел республики будет переведен на степень боевой готовности "Повышенная".

Кроме того, в ходе подготовки к саммиту и III ВИК сотрудники милиции проводят по всей республике широкомасштабные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и выявление преступлений.

МВД Кыргызской Республики обращается к гражданам с просьбой с пониманием относиться к проводимым оперативным и профилактическим мероприятиям, передает послание руководства пресс-служба МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/372576
Теги:
МВД, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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