Мужчина брал машины у знакомых и перепродавал

Задержан мужчина, продававший взятые у знакомых "на время" машины третьим лицам. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Как отмечается, в правоохранительные органы обратился бишкекчанин, который попросил принять меры в отношении гражданина "Н".

"В июне 2018 года указываемый мужчина путем обмана взял автомашину марки "Тойота Эстима", а затем продал ее третьему лицу за 4 тысячи 400 долларов США и скрылся", - пояснили в ведомстве.

Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.166 "Мошенничество" УК КР.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Э.Н., 1994 г.р. Сотрудники милиции проверяют его причастность и к другим аналогичным преступлениям. В отношении Э.Н., судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО-1. Ведется следствие", - отметили в ГУВД.

Уважаемые граждане!

Если Вы пострадали от преступных действий вышеуказанного гражданина, просим сообщить в СКМ УВД Октябрьского района по телефонам: (0551) 102-180, (0702) 106-020.