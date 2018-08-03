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WhatsApp отправляет пользователем пугающие видеозвонки

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- Виктория Григоренко
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Пользователей мессенджера WhatsApp терроризирует девушка-ворона. Об этом сообщает издание Dayonline.ru.

Как уточняется, вирус распространяет бот под именем Momo.

- Он появляется в контактах и рассылает пугающие сообщения. Причем, письма приходят по ночам и по видеосвязи. На экране появляется жуткое изображение девушки-вороны на птичьих лапках. Жертвами вируса уже стали пользователи из Испании, Мексики и ряда других стран. Картинка страшного существа - это отображение скульптуры девушки-вороны, которую создали в 2016 году в Японии, - отмечает СМИ.

Специалисты по кибербезопасности считают, что Momo - это бот, разработанный специально для запугивания пользователей мессенджера WhatsApp.

- Номер пользователя зарегистрирован в Японии и не был в сети с 11 июля. Эксперты считают, что программа является лишь шуткой очередных хакеров. Не исключено, что пользователи стали жертвами вирусной рекламы нового фильма ужасов, - добавляет издание.

URL: https://www.vb.kg/372588
Теги:
Европа, Интернет, связь, Испания, Кыргызстан, сотовая связь
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