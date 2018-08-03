После трех суицидов Департамент конвоирования проверит комиссия

Департамент ГСИН по охране и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, проверит межведомственная комиссия после последних суицидов военнослужащих. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, за последние два месяца двое военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение.

"На заседании Совбеза с привлечением ГСИН и Военной прокуратуры была отмечена необходимость изучения причин, приводящих к трагедии, изменения набора призывников, контроля работы с личным составом учреждений уголовно-исправительной системы", - подчеркнули в службе исполнения наказаний.