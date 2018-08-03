"ТВОЙ ХАЙП" от MegaCom продолжается

Конкурс "ТВОЙ ХАЙП" продлевается! Теперь каждый желающий принять участие может отправить свой ролик до 31 августа 2018 года, а народное голосование и выбор победителя среди прошедших во второй тур пройдет с 5 по 23 сентября 2018 года.

Раскрой свой творческий потенциал и стань обладателем крутого горного велосипеда Cube Attention! Для этого необходимо снять видео в формате MP4, AVI, MOV, рассказать, что для тебя значит слово "хайп" и отправить свое творение на электронный ящик hype@megacom.kg.

Креатив, смелая подача автора и максимальное раскрытие значения слова "хайп" - по этим основным критериям будут отобраны ТОП лучших работ, авторы которых получат по-настоящему "хайповые" подарки - фирменные сувениры, БЕСПЛАТНЫЕ номера категории "Золото" и полугодовую подписку на пакет "М" тарифа "ХАЙП", а это целых 6 месяцев общения без абонентской платы.

Отобранные работы будут размещены на сайте www.megacom.kg. Все желающие могут проголосовать за понравившееся видео с помощью аккаунтов в Facebook, Instagram, OK, VK на сайте компании. Победителем станет участник, чье видео наберет максимум голосов.

Подробнее с правилами участия можно ознакомиться на официальном сайте компании megacom.kg.