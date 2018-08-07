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Из тени в тень? У повышения НсП есть свои нюансы и риски

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- Виктория Григоренко
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Предлагаемое Министерством экономики КР повышение налога с продаж нуждается в серьезном обсуждении. Об этом VB.KG заявил председатель Национального делового клуба Сергей Пономарев.

По его словам, должен быть соблюден баланс интересов между государством, бизнесом и населением.

- И, если есть риск издержек, либо решить проблемные нюансы, либо отказаться от инициативы. В целом же эта тема - продолжение старой концепции об освобождении от НсП того бизнеса, кто работает по безналу. Это касается и тех, кто считает, что 5 процентов много. Но основная проблема, что не все могут себе позволить, как бизнес, так и покупатели, карточки или пост-терминалы. И здесь есть площадка для дискуссий, - отметил Сергей Пономарев.

Но все же предлагаемая инициатива не так страшна, как кажется на первый взгляд.

- Она не предусматривает каскадный налог. В противном случае, вся ноша упала бы на плечи потребителей. Сейчас же даже в розничной торговле по патенту будет возможность поставить пост-терминал и работать безналом. Риск в другом – в КР порог НДС начинается с оборота в 8 млн сомов в год. Тот, кто его перешагивает, становится плательщиком НДС, и уже не может работать по патенту. И таких в процентном соотношении от малого бизнеса, больше половины. Мы в этом плане неконкурентны с РК и РФ, где этот порог значительно выше, - подчеркнул Пономарев.

Конечно, во многих странах существует либо НДС, либо НсП. Но, чтобы сочеталось то и другое – редкость.

- Скажем, в США нет НДС, но есть налог с продаж. У нас – оба. Поэтому, если инициатива будет одобрена без диалога с бизнесом, то у предпринимателей, которые работают по патенту, налог с продаж встанет в стоимость патента. Следовательно, это станет далеко непопулярной мерой со стороны правительства. Те же бизнес-субъекты, которые и раньше работали по другим видам налогов, всячески будут стараться уходить от такой формы отчетности. Законодательно это разрешено. В итоге те налоги, на которые рассчитывает государство, не придут. Так как бизнес всегда найдет возможность работать по-другому или уйти в тень. Да и, на мой взгляд, низкий порог НДС в 8 млн – зона коррупции. Так как из-за этого бизнес попадает на "отметки", в неправовое поле. И будем надеяться, что правительство нас услышит, - заключил Сергей Васильевич.

Напомним, Минэкономики КР предлагает внести изменения в проект Закона "О внесении изменений в Налоговый Кодекс КР, предусматривающий повышение налога с продаж с 2 до 5 процентов. В ведомстве данную инициативу объяснили необходимостью борьбы с теневой экономикой.

URL: https://www.vb.kg/372598
Теги:
бизнес, законопроект, налоги, Минэкономики, Олег Панкратов, Сергей Пономарев
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