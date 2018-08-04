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Задержан член ОПГ, ранее разыскиваемый за мошенничество

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- Елена Цой
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Сотрудники Службы Криминальной милиции ГУВД г. Бишкек при реализации оперативной информации на территории Московского района Чуйской области задержали Б.Д. 1983 года рождения, ранее разыскиваемого за совершение мошенничества.

Так, в феврале 2018 года подозреваемый путем обмана войдя в доверие взял товары у гр.Б.Ш. на сумму 137500 сомов и скрывался по сей день. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

Задержанный Б.Д водворен в ИВС.

В ходе следствия было установлено, что задержанный ранее судим и состоит на оперативном учете в МВД, как член одной из организованных преступных группировок.

URL: https://www.vb.kg/372602
Теги:
ГУВД, ИВС, МВД, задержание, мошенничество, ОПГ, преступление
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