Задержан член ОПГ, ранее разыскиваемый за мошенничество

Сотрудники Службы Криминальной милиции ГУВД г. Бишкек при реализации оперативной информации на территории Московского района Чуйской области задержали Б.Д. 1983 года рождения, ранее разыскиваемого за совершение мошенничества.

Так, в феврале 2018 года подозреваемый путем обмана войдя в доверие взял товары у гр.Б.Ш. на сумму 137500 сомов и скрывался по сей день. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

Задержанный Б.Д водворен в ИВС.

В ходе следствия было установлено, что задержанный ранее судим и состоит на оперативном учете в МВД, как член одной из организованных преступных группировок.