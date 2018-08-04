Курсанты Академии МВД КР спасли тонущего мальчика

3 августа, примерно в 16:00 часов курсанты 2 курса Академии МВД КР Алымкулов Ислам и Артыкбаев Дастан, спасли мальчика, тонущего в быстротоке канала микрорайона Аламедин-1 .

Как рассказали курсанты, находясь неподалеку от канала, услышали крики и призывы о помощи, они не оставшись равнодушными и бросились спасать мальчика, которого уносило сильное течение канала.

В это время на пульт "102" поступил вызов о том, что по быстротоку канала плывет мальчик.

Прибывший экипаж мобильного батальона ГУВД г.Бишкек, незамедлительно доставили 9 летнего Рахата в ближайшую Чуйскую областную больницу.

В настоящее время ребенку оказана медицинская помощь и находится под присмотром врачей.