МЧС подготовило 187 спасателей в пансионаты Иссык-Куля

На сегодняшний день водолазной службой при МЧС КР подготовлены 187 спасателей на водах. Из них в данный момент в пансионатах и домах отдыха Иссык-Кульской области работают всего 129, сообщили VB.KG в ведомстве.

Согласно постановлению правительства КР №466 от 13 августа 2011 года, в состав спасательного поста по охране жизней людей на воде должны входить три спасателя-аквалангиста и медицинский работник.

Состав устанавливается из расчета 1 аттестованный спасатель на водах на 50 м пляжа.

Спасательный пост размещается в помещении летнего типа или под навесом, с оборудованной наблюдательной площадкой (смотровой вышкой).

Данные нормы носят рекомендательный характер.

При этом, отмечается, что количество утонувших на акватории озера Иссык-Куль – 15 человек. Из них 10 – приезжие (отдыхающие), 5 – местные.

Основной причиной несчастных случаев становится не соблюдение правил поведения на воде и купание в неположенном месте.