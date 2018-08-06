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Акула убила туриста на популярном египетском курорте

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- Оксана Гут
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Турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Как выяснилось, хищник напал на туриста в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины обнаружили на пляже курортного города.

Отмечается, что он отдыхал в Марса-Алам вместе со своей женой и ребенком.

В настоящее время местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

К слову, последний случай смерти туристов от акулы в Египте произошел в 2015 году. Хищник убил туристку из Германии.

URL: https://www.vb.kg/372618
Теги:
Египет, несчастный случай, туризм, убийство, Отдых, акула, акула убила туриста
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Комментарии
мэсний
06.08.2018, 12:00

земной круговорот..мы охотимся на них..они на нас..мы с восторгом пишем когда ловим огромную акулу..а эта акула наверное своим сородичам на акульем языке тоже расхваливала мясо человека с чешской земли..помягче чем с марроко или австралии..питание другое там ..деп..

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