Акула убила туриста на популярном египетском курорте

Турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Как выяснилось, хищник напал на туриста в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины обнаружили на пляже курортного города.

Отмечается, что он отдыхал в Марса-Алам вместе со своей женой и ребенком.

В настоящее время местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

К слову, последний случай смерти туристов от акулы в Египте произошел в 2015 году. Хищник убил туристку из Германии.