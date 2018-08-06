Количество решений суда в пользу налогоплательщиков уменьшается ежегодно

Сегодня наблюдаются большие проблемы в плане судебных разбирательств и проверок налоговой бизнеса. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Палаты налоговых консультантов Татьяна Ким.

По ее словам, если лет 6-7 назад 45 процентов решений по жалобам налогоплательщиков принимались в их пользу, то сейчас лишь 15.

- И, к сожалению, тенденция продолжает расти. В итоге предпринимателю становится некуда обратиться, и он не знает, где искать защиты. Также надо делать что-то с неправомерными доначислениями, а такая практика стала частой в течение последних лет. Так как бизнес вместо того, чтобы заниматься делами, участвует в 5-10 судебных процессах. При этом помочь им нельзя. Но самое печальное – что не всегда решения принимаются в соответствии с нормами закона, - отметила Татьяна Ким.

По мнению главы Налоговых консультантов, чтобы упростить жизнь предпринимателями и налоговикам, нам необходимо реже принимать изменения и дополнения в налоговый кодекс.

- Сейчас же мы имеем по 2-3 дополнения в месяц. Налогоплательщик должен держать специальный штат или эксперта, который бы реагировал на все законодательные изменения. Эту планку стоит снизить до 2 раза в год. Это бы помогло установлению стабильного режима, как для отечественного бизнеса, так и для инвесторов. Да и часто конечный результат выглядит иначе, чем его начальная концепция, предложенная правительством, - подчеркнула Татьяна Ким.