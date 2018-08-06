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Авто переделки вне закона: водителям грозят штрафы и суд

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- Оксана Гут
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Автолюбителям, внесшим изменения в конструкцию своего транспортного средства, грозят штрафы и суд. Об этом редакции VB.KG сообщили в техническом отделе ГУОБДД МВД КР.

В ведомстве отметили, что инспекторы дорожного движения имеют право останавливать авто с требованием к водителю предъявить документы на переоборудование, если оно присутствует.

- Если у водителя не окажется соответствующих документов, то инспекторы, согласно ст. 228 Кодекса об административной ответственности, составляют протокол, который несет за собой штраф в сумме 2 тысяч сомов. Кроме того, данный материал передается в суд для рассмотрения. Суд, в свою очередь, может вынести решение об изъятии переделок, выполненных без разрешения, - заявил инспектор технического отдела ГУОБДД, капитан милиции Адиль Нефтулаев.

Для того, чтобы избежать наказания, любителям авто переделок следует узаконить свои "нововведения". Процедура, прямо скажем, не из легких – точно нельзя сказать, сколько уйдет на это времени и средств. Но без ее прохождения получить разрешение не удастся.

- Перед тем, как вносить какие-либо изменения в конструкцию транспорта, необходимо обратиться в технический отдел ГУОБДД МВД КР по адресу Чолпон-Атинская 1а с заявлением-просьбой о разрешении. У нас есть специальная экспертная комиссия, которая состоит из 7 человек, в том числе это представители Минтранса и Госэкотехинспекции. Каждое заявление рассматривается отдельно, по итогу выдается официальный ответ заявителю. Если он положительный – то автовладелец вносит необходимые переделки на специализированной станции техобслуживания. После берет акт установки или справку о том, что переоборудование выполнено специалистами на станции, а не дома. С ней едет в аккредитованную лабораторию, где проводится полная диагностика автомашины. И только потом мы выдаем свидетельство о соответствии транспортного средства с внесением изменений в конструкцию транспорта - сертификат Таможенного союза. На его основании по месту учета регистрации авто в РЭО ставится так называемая особая отметка в техпаспорт. Данные заносятся в компьютер. Одним словом, происходит перерегистрация авто, - рассказал Адиль Нефтулаев.

Он подчеркнул, что данная процедура в ГУОБДД совершенно бесплатная. Заплатить придется лишь в специализированной лаборатории, согласно утвержденному в ней прейскуранту, так как это частная организация.

Также отмечается, что разрешительные документы требуются на все виды авто переделок. Такие как, кенгурятник, лестница, фары, багажник, установка газобаллонного оборудования и прочее. Все то, что не предусмотрено заводом-производителем.

VB.KG: А если автолюбитель приобрел транспорт уже в переделанном виде или переоборудование было совершено до того, как вступили в силу требования ЕАЭС?

- Процедура, по сути, та же. Владелец авто должен для начала написать заявление о том, что хочет узаконить авто переделки. Но в любом случае понадобятся справка с СТО об объеме и качестве выполненных работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства, свидетельство о безопасности конструкции и т.д. Придется найти то само СТО и затребовать документы. Есть стандарты. Без доказательств, что все переделки выполнял специалист, а не автолюбитель, мы не дадим разрешение. Если что-то случится - сотрудники станции техобслуживания должны ответить за свою работу, - пояснил инспектор техотдела ГУОБДД.

Готовы ли владельцы и сотрудники СТО идти на встречу своим клиентам и предоставлять всю необходимую документацию, это уже другой вопрос.

Напомним, на днях представители стран ЕАЭС рассмотрели вопросы внесения изменений в конструкцию автомобилей, находящихся в эксплуатации, ужесточения контроля в этой сфере, а также возможность установления контроля за организациями, вносящими изменения в конструкцию, с последующей проверкой безопасности автомобилей.

URL: https://www.vb.kg/372624
Теги:
ГУБДД, ДТП, закон, наказание, нарушения, регистрация, суд, штраф, ЕАЭС, автомобили
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Комментарии
Чел
06.08.2018, 18:44

Вот идиоты, по вашему установить шашку такси-тоже переоборудование авто. Уже не знаете как пополнить бюджет?

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