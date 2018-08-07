Судьи больше не смогут безнаказанно грубить участникам судебных заседаний

В ближайшее время в Бишкекском городском суде ожидается внедрение пилотного проекта аудио- и видеопротоколирования. Об этом сегодня, 7 августа, сообщила председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева в ходе встречи с экспертами, посвященной теме электронного судопроизводства.

По ее данным, сейчас проект находится на стадии реализации: закуплено оборудование, видеосистема устанавливается.

- Стоит это недешево - 9 млн сомов. Оборудование было закуплено у украинского производителя. Средства выделяются из республиканского бюджета, - рассказал советник председателя Верховного суда КР Каныбек Акыев, отвечая на вопрос VB.KG.

Эксперт отметил, что аудио- и видеопротоколирование используется к примеру в Казахстане, России, Китае.

- Опыт был заимствован у стран ближнего зарубежья. Практика показывает, что благодаря такому протоколирование решается много проблем. Нередко участники судебного процесса жалуются, что в протоколе отсутствуют полностью или частично какие-либо моменты. К примеру, грубое поведение судьи. С внедрением проекта эти вопросы будут сняты. Потому что протокол практически невозможно исправить, и пишется все, - заявил Каныбек Акыев.

Он также сообщил, что подобные проекты планируется внедрить в 14 судах - 70 залах заседаний по всей республике.

Благодаря этому стороны смогут ссылаться на протокол для обоснования апелляционных, кассационных жалоб, а суд использует данные, содержащиеся в протоколе, для обоснования вынесенного решения. В настоящее время разрабатывается нормативная база для этого.

Кроме того, на встрече рассказали о том, что в трёх пилотных судах внедряется автоматизированная информационная система, или система электронного судопроизводства. Она предусматривает формирование "электронного дела" с момента подачи заявления в суд, включая все имеющиеся материалы дела, процессуальные документы судебного заседания и принятые по делу судебные акты. Запланировано использовать данную систему во всех судах первой инстанции города Бишкек.

На реализацию компонентов электронного судопроизводства по предварительным подсчетам уйдет порядка 1 млрд 215 сомов.

- Данные средства пойдут не только на закупку технического оборудования, но и на линии связи, различную офисную технику и прочее. Реализовать проект планируется в течение 5 лет. Это не большой срок для того, чтобы изменить нынешнюю ситуацию в судопроизводстве. К слову, финансирование предусмотрено республиканским бюджетом. Сейчас государство стало больше вкладываться в развитие судебной отрасли в 2,5-3 раза. Что хорошо, ведь это означает, что судебная система в Кыргызстане имеет все возможности стать независимой, - отметил советник IDLO Нурлан Дуйшеев.

В целом, участники встречи заключили - электронное судопроизводство будет способствовать повышению качества правосудия, исключению бюрократических и коррупционных проявлений и обеспечит прозрачность судебной системы.