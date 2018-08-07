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Прокуроры плохо выполняют указания президента. Но никого не уволили

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- Елена Цой
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По результатам рассмотрения и обсуждения на коллегии Генеральной прокуратуры итогов работы органов прокуратуры Кыргызской Республики за 1-е полугодие 2018 года, за серьезные недостатки и упущения в работе по основным направлениям прокурорской деятельности, а также ненадлежащее исполнение решения Совета безопасности Кыргызской Республики, ряд руководителей и работников органов прокуратуры привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Отмечается, что приказами Генерального прокурора Кыргызской Республики от 07.08.2018 года 49 работников привлечены к ответственности. Из них: 12 работников понижены в должности, 9 работников предупреждены о неполном служебном соответствии, 9 работникам объявлены строгие выговоры, 8 работникам выговоры и 11 работникам замечания.

Напомним, главные поручения, озвученные президентом Сооронбаем Жээнбековым в рамках заседаний Совета безопасности КР, были связаны с борьбой с коррупцией.

URL: https://www.vb.kg/372656
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, президент, совбез, Сооронбай Жээнбеков
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