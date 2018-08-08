20 активистов требуют распустить Бишкекский горкенеш

Возле здания мэрия проходит митинг гражданских активистов. Правозащитники требуют роспуска депутатов БГК. Всего собралось порядка 20 человек.

Они заявляют, что в горкенеше "сидят одни бизнесмены и коррупционеры". Протестующие требуют, чтобы изменилось выборное законодательство. И в первую очередь, они сами хотят участвовать в выборах мэра Бишкека.

Напомним, сегодня депутаты БГК должны проголосовать по кандидатуре Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Начало процедуры откладывается. Впрочем, для БГК это обычное явление.