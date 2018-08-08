Погода
$ 68.04 - 68.22
€ 78.57 - 79.22

20 активистов требуют распустить Бишкекский горкенеш

566  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Возле здания мэрия проходит митинг гражданских активистов. Правозащитники требуют роспуска депутатов БГК. Всего собралось порядка 20 человек.

Они заявляют, что в горкенеше "сидят одни бизнесмены и коррупционеры". Протестующие требуют, чтобы изменилось выборное законодательство. И в первую очередь, они сами хотят участвовать в выборах мэра Бишкека.

Напомним, сегодня депутаты БГК должны проголосовать по кандидатуре Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Начало процедуры откладывается. Впрочем, для БГК это обычное явление.

URL: https://www.vb.kg/372659
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  