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В Джалал-Абаде и Оше снова землетрясение

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- Виктория Григоренко
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Накануне в 23:17 в КР произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.

Как отмечается, очаг подземных толчков располагался на склонах хребта Бабаш-Ата в Кыргызстане.

"В населенных пунктах республики интенсивность землетрясения составила: в селе Сары-Бээ - 5 баллов, в городе Майлуу-Суу - 4,5 балла, в селе Арсланбоб, городе Шамалды-Сай, Таш-Кумыре, Кара-Куле и Кочкор-Ате - 4 балла. Сила подземных толчков в Джалал-Абаде составила 3,5 балла, а в Оше - 3 балла", - проинформировали в ИС НАН КР.

URL: https://www.vb.kg/372671
Теги:
Джалал-Абадская область, землетрясение, Ошская область, Кыргызстан, сейсмология, Академия наук
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