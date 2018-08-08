ОПГ во власти? Парламентарий считает, что может это изменить

Почему законная власть не может уничтожить незаконную власть? Нет доказательств? Всё это отговорки. Об этом заявил на своем сайте заявил депутат ЖК Дастан Бекешев.

По его словам, власть ОПГ не преувеличена.

"ОПГ имеет связи с политиками, правоохранительными органами, ОПГ сотрудничает с государством. Кто-то это сотрудничество оправдывает тем, что хоть какой-то порядок имеется. Но это опять же отговорки. Это признак слабости законной власти, умеющей уничтожить любого, кто выступит с иным мнением, но неспособной наказать хулиганов с деньгами, связями, имеющих влияние на многих людей. ОПГ делает "худыми" местные бюджеты, продвигая своих местных депутатов, мэров, местных руководителей и через них лоббируя свои экономические интересы. А это делает бедными всех нас. ОПГ сажает на счётчик бизнесменов. Да, схемы сильно изменились по сравнению с 90-ми годами, сейчас схемы "культурные", - когда бизнесмен сам рад приносить деньги, чтоб не было проблем с местным населением. ОПГ сейчас религиозная.

Использование Бога в своих целях получает одобрение некоторых тёмных людей, думающих, что эти робингуды приносят лишь добро", - отметил Бекешев.

ОПГ отбивает всякое желание заниматься предпринимательством, считает парламентарий.

"Они плохо влияют на сферу образования. В порядочном государстве не должно быть власти ОПГ. У нас уже ушедших в мир иной ОПГ-шников считают героями. А кого ещё возводить в герои, когда государственные служащие, особенно высшие эшелоны, призванные развивать государство, наоборот, грабят его. Что делать? Я в скором времени предложу законопроект. Все нормы не требуют больших денег и будут эффективны наряду с поднятием зарплаты правоохранительным органам", - подчеркнул Дастан Бекешев.

Чтобы инициатива была доработана более эффективно, депутат ЖК предложил гражданам следующие меры:

- прописать понятие "окружение организованных преступных групп", куда должны входить их друзья, близкие родственники, подчинённые в юридических компаниях;

- вести учёт лиц, возглавляющих, входящих в ОПГ, являющихся окружением глав ОПГ;

- обязать коммерческие и все финансовые компании раскрывать счета, денежные переводы, доли в акциях, паях глав ОПГ и их окружения;

- запретить выдавать в аренду любое имущество, принадлежащее государственным и местным органам власти главам ОПГ и их окружению;

- публично раскрывать всё движимое и недвижимое имущество, проходящее регистрацию и принадлежащее главам ОПГ и их окружению;

- в случае, если глава ОПГ и их окружение не может доказать легальность происхождения имущества изымать в пользу бюджета;

- увольнять и никогда не принимать на работу сотрудников правоохранительных органов, способствующих ОПГ, помогающих им, являющихся близкими родственниками;

- построить отдельную тюрьму для ОПГ и содержать их в самых строжайших условиях (без блатных хат и возможности связываться с миром);

- объявить преступлением пополнение "общих тюремных касс";

- наказывать даже за то, что человек получил статус "вора" или "смотрящего";

- разрешить сотрудникам правоохранительных органов свободно использовать оружие, если ОПГ и его окружение оказывает сопротивление.

Некоторые граждане к предложению парламентария уже отнеслась положительно, лишь подчеркнув, что "параллельно с этими мерами должна вестись работа с их покровителями из властных структур. То есть, комплексная работа в рамках большой госпрограммы".