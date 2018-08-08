Гараж, сарай, макулатура. Имущество граждан горит в огне

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрованно 27 пожаров, основная часть из которых пришлась на мусор и сухотравье. Об этом сообщили в МЧС КР.

Как отмечается, в Бишкеке выявлено 8 очагов возгорания.

- Серьезных пожаров пять. Так в городе Джалал-Абаде в м/р-не Спутник сгорел гараж общей площадью 3 м2. Причина уточняется. В Алабукинском загорелся газовый баллон, огонь удалось вовремя потушить. В Бакай-Атинский районе на территории Кыргызпочтамта сгорело 15 м2 макулатуры. А в Араванском районе в селе Юсупова и городе Караколе огонь уничтожил сараи, - проинформировали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что зачастую причиной возникновения очагов возгорания является детская шалость и игры со спичками.