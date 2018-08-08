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Мужчина упал в канал в Токмаке, пытаясь пройти по тропинке

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- Виктория Григоренко
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Накануне на даче "Золотая осень" близ Токмака в Чуйской области в канал упал 53-летний Калыбек Токтоболотов. Об этом VB.KG сообщили в МЧС.

Как отмечается, мужчина пытался спустится вниз по тропинке и упал в воду.

"Для спасения и поисков пострадавшего было направлено токмакское пожарно-спасательное отделение. В результате он найден почти в километре от места падения. После оказания первой медицинской помощи, его передали бригаде медиков", - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее мужчина находится в хирургическом отделении областной больницы с диагнозом черепно-мозговая травма. Его состояние стабильное.

URL: https://www.vb.kg/372676
Теги:
МЧС, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан
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