Мужчина упал в канал в Токмаке, пытаясь пройти по тропинке

Накануне на даче "Золотая осень" близ Токмака в Чуйской области в канал упал 53-летний Калыбек Токтоболотов. Об этом VB.KG сообщили в МЧС.

Как отмечается, мужчина пытался спустится вниз по тропинке и упал в воду.

"Для спасения и поисков пострадавшего было направлено токмакское пожарно-спасательное отделение. В результате он найден почти в километре от места падения. После оказания первой медицинской помощи, его передали бригаде медиков", - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее мужчина находится в хирургическом отделении областной больницы с диагнозом черепно-мозговая травма. Его состояние стабильное.