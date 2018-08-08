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Суракматов о митинге "в честь" его избрания мэром: мы уважаем оппонентов

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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"У нас демократическое общество, мы уважаем мнение наших оппонентов". Так Азиз Суракматов прокомментировал проведение митинга гражданскими активистами, недовольными избранием его в мэры Бишкека.

- Есть определенные силы, которые имеют свою позицию по данной ситуации. Мы обязательно с ними пообщаемся. Я думаю, вопросы, связанные с протестом против моего избрания, мы решим, - сказал он.

Что касается конфликта интересов, о котором твердят правозащитники, без пяти минут градоначальник заявил, что уже практически не работает в строительной компании "Елизавета".

- Как только члены ТИК вынесут решение о моем избрании, я приведу все документы в соответствие с законодательством, - отметил Суракматов.

А что по этому поводу думают депутаты БГК, практически единогласно избравшие мэра столицы, смотрите в нашем видеоматериале.

URL: https://www.vb.kg/372680
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекский горкенеш, мэрия, ЦИК, выборы, митинг, мэр
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