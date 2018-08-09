Погода
$ 68.04 - 68.22
€ 78.57 - 79.22

Из-за аттракциона с парашютом на Иссык-Куле едва не утонула девушка

288  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Девушка едва не утонула из-за того, что трос от катера с парашютом протащил ее под водой несколько сотен метров - случайность или несоблюдение техники безопасности? В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что произошедшему еще не дана юридическая оценка.

- В настоящее время следователи берут показания у пострадавшей, она находится в больнице в Чолпон-Ате. Также выясняется причина случившегося у организаторов аттракциона. Назначена судмедэкспертиза. Пока говорить о том, кто виноват и какую ответственность понесет, рано, - отметили в ведомстве.

Напомним, накануне в УВД Иссык-Кульской области поступило сообщение из больницы Чолпон-Аты, что девушка доставлена с травмами живота, полученными от троса катера.

Как оказалось, она отдыхала на пляже пансионата "Золотые пески" в селе Бостери, катаясь на катамаране, ее зацепил трос катера от аттракциона с парашютом и протащил под водой несколько сотен метров.

URL: https://www.vb.kg/372702
Теги:
Иссык-Кульская область, наказание, несчастный случай, безопасность, Иссык-Куль, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  