Из-за аттракциона с парашютом на Иссык-Куле едва не утонула девушка

Девушка едва не утонула из-за того, что трос от катера с парашютом протащил ее под водой несколько сотен метров - случайность или несоблюдение техники безопасности? В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что произошедшему еще не дана юридическая оценка.

- В настоящее время следователи берут показания у пострадавшей, она находится в больнице в Чолпон-Ате. Также выясняется причина случившегося у организаторов аттракциона. Назначена судмедэкспертиза. Пока говорить о том, кто виноват и какую ответственность понесет, рано, - отметили в ведомстве.

Напомним, накануне в УВД Иссык-Кульской области поступило сообщение из больницы Чолпон-Аты, что девушка доставлена с травмами живота, полученными от троса катера.

Как оказалось, она отдыхала на пляже пансионата "Золотые пески" в селе Бостери, катаясь на катамаране, ее зацепил трос катера от аттракциона с парашютом и протащил под водой несколько сотен метров.