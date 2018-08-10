Что делать, чтобы не разозлить сотрудников милиции в Кыргызстане?

ЕСЛИ ВАС ОСТАНОВИЛИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ:

1. Отказаться отвечать на вопрос – это не преступление, но отказывающийся отвечать вызывает у сотрудников милиции подозрение. Отвечайте на вопросы после предъявления документов сотрудниками милиции.

2. Сотрудники милиции могут осмотреть Вашу одежду (провести наружный осмотр), если они подозревают ношение оружия. Физически не сопротивляйтесь, но объясните, что Вы не согласны на любой дальнейший досмотр.

3. Не ругайтесь с сотрудниками милиции и не убегайте, даже если Вы уверены, что все, что произошло - недоразумение. Это может привести к Вашему задержанию. Вы имеете право обжаловать действия сотрудника милиции, обратившись с жалобой к прокурору или в районный суд.

4. Сотрудники милиции имеют право проверять у граждан документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения, а также другие документы, необходимые для проверки соблюдения правил, контроль за выполнением которых возложен на органы внутренних дел.

ЕСЛИ ВАС ОСТАНОВИЛИ СОТРУДНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Они обязаны подойти к Вам.

2. Представиться, назвать свою должность и звание.

3. Сообщить о причине остановки.

4. Оставайтесь в машине до тех пор, пока сотрудники не попросят Вас выйти.

ЕСЛИ ВЫ ЗАДЕРЖАНЫ И ДОСТАВЛЕНЫ В ОВД

1. Вы имеете права не отвечать на вопросы сотрудников милиции и поговорить с адвокатом (родителями или близкими, их заменяющими) прежде, чем Вы дадите какие-либо показания. Вы можете сообщить сотрудникам милиции только Ваше имя, фамилию и адрес. Вы можете не

давать никаких объяснений, оправданий или описаний.

2. Административное задержание может длиться не более трех часов. Срок задержания исчисляется с момента задержания гражданина. Если Вы не согласны с содержанием протокола об административном правонарушении, то лучше изложить свою точку зрения в этом протоколе, или записать мотивы возражения.

3. Вы имеете право требовать уведомления родственников о Вашем местонахождении. Органы внутренних дел обязаны уведомить Ваших родственников, администрацию по месту Вашей работы (учебы).

4. Помните, что сотрудники милиции обязаны разъяснить ваши права и обязанности. При общении с сотрудником милиции оставайтесь в спокойствии и контролируйте свои слова, движение и эмоции. Не спорьте, держите руки на виду, чтобы сотрудники милиции могли видеть их. Не прикасайтесь к сотрудникам милиции, не конфликтуйте на месте задержания, просто

сообщите сотруднику милиции, что они не правы, и Вы будете жаловаться в органы прокуратуры или в суд. Помните, все сказанное или сделанное Вами, может быть использовано против Вас.

5. При превышении полномочий со стороны сотрудника милиции необходимо постараться получить максимум анкетных данных (звание, Ф.И.О., место работы, должность) или запомнить приметы (номер удостоверения, автомашина, нагрудной знак, внешность, форма и т.п ) и сообщить о случившемся руководству МВД, МИД и ваше посольство.

СПРАВОЧНИК КРУГЛОСУТОЧНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГОСТЯМ И ТУИСТАМ.

Единая служба спасения 112

Дежурная часть МВД КР (0312) 26-60-66

Телефон доверия МВД КР (0312) 26-60-27

Дежурная часть ГУВД г.Бишкек 102, (0312) 43-71-75

Управление внутренних дел на транспорте МВД КР (0312) 35-12-70

Дежурный УВД Иссык-Кульской области (03922) 5-45-50, 5-45-05

Телефон доверия УВД Иссык-Кульской области (03922)5-24-14

Дежурный УВД Иссык-Кульского района (03943) 4-39-80

г.Чолпон-Ата телефон доверия (03943) 4-28-71

Служба внутренних расследований МВД КР (0704) 99-99-18

Информация предоставлена пресс-службой МВД КР.