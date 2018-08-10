В Кыргызстане выпадет снег

В Кыргызстане 12-13 августа на большей части территории временами дожди, грозы, на летних пастбищах, расположенных в горных районах, переход дождя в снег. Об этом сообщили в Кыргызгидромете.

Как отмечается, в отдельных районах осадки сильные.

- Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 18-23 м/с. В воскресенье днем ожидается понижение температуры воздуха до 24-26 градусов. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, - отмечает Кыргызгидромет.