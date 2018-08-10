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В Кыргызстане выпадет снег

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане 12-13 августа на большей части территории временами дожди, грозы, на летних пастбищах, расположенных в горных районах, переход дождя в снег. Об этом сообщили в Кыргызгидромете.

Как отмечается, в отдельных районах осадки сильные.

- Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 18-23 м/с. В воскресенье днем ожидается понижение температуры воздуха до 24-26 градусов. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, - отмечает Кыргызгидромет.

URL: https://www.vb.kg/372712
Теги:
погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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