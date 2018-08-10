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Может ли поперечнополосатый полоз съесть человека?

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- ВБ
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Накануне обнаруженная в частном доме на окраине Бишкека змея – предположительно поперечнополосатый полоз, сообщает пресс-служба ГАООСиЛХ.

Поперечнополосатый полоз широко распространен в Казахстане, Кыргызстане, Таджикстане, Туркменистане, Узбекистане, Афганистане, Иране, Пакистане и Северо-Западной Индии.

Обитает пресмыкающееся в каменистых, глинистых, песчаных пустынях, предгорьях и горах на высоте 1800 м над уровнем моря. Как правило, местами своего обитания поперечнополосатый полоз выбирает обрывистые речные берега, в качестве убежищ использует норы грызунов и промоины в почвах.

Поперечнополосатый полоз активен весной в дневное время суток, а с июня по август активность становится сумеречно-ночной и утренней. После зимовки первые активные полозы появляются в третьей декаде февраля, массовый выход в начале апреля. Осенняя активность продолжается до конца ноября.

Спаривание происходит в конце апреля-середине мая. Откладка яиц в Туркменистане происходит в начале-середине июня, а в Узбекистане и Таджикистане во второй половине июня. В кладке 3-9 продолговатых эллиптических яиц размером 8-11 х 25-30 мм. Молодые полозы вылупляются из яиц в августе.

Поперечнополосатый полоз питается главным образом пресмыкающимися в первую очередь ящерицами, среди которых встречаются как ночные (гребнепалый и сцинковый гекконы), так и сумеречные и дневные виды (геккончики, голопалые гекконы, ящурки, мабуи, сцинки), встречаются в его рационе и змеи (удавчики), реже поедает грызунов и птенцов воробьиных птиц.

Поперечнополосатый полоз в Красную книгу Кыргызстана не внесен. Змеи, которые занесенные в Красную книгу Кыргызстана - это желтопузик, пятнистый полоз, степная гадюка и восточный удавчик.

В Кыргызстане обитаю следующие виды змей: ложноногие змеи, песчаные удавы, удавчики, удавчик восточный, ужеобразные змеи, полозы, поперечнополосатый полоз Карелина, краснополосый полоз, полоз свинцовый, полоз разноцветный Реюсса, полоз разноцветный, чешуелобые полозы, полоз пятнистый, лазающие полозы, полоз узорчатый, песчаные змеи, аспиды, кобры, кобра среднеазиатская, ямкоголовые змеи, азиатские щитомордники, щитомордник восточный, щитомордник обыкновенный, щитомордник алайский, настоящие гадюки, гадюка степная восточная, гадюка Ренарда, гадюка тяньшанская, большие гадюки, гюрза, гюрза Чернова, гюрза среднеазиатская.

Фото иллюстративное, к поперечнополосатому полозу не имеет никакого отношения.

URL: https://www.vb.kg/372713
Теги:
Бишкек, ГАООС и ЛХ
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