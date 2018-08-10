Есть куда стремиться - температурный рекорд лета еще не побит!

Сегодня в Кыргызстане ясно. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС КР

"В Бишкеке температура воздуха ночью +21, днем +38 градусов. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +18 градусов, днем +39", - отмечает ведомство.

Стоит напомнить, что август прошлого года был еще жарче.

Ночью термометры показывали до 20 тепла, а днем - до 37. Максимум доходил до 40,5 градуса со знаком "плюс", последний раз такая температура была зафиксирована 16 августа 1997 года".

А вот на Иссык-Куле самыми жаркими днями за 84-летнюю историю наблюдений были 26 июня 1984 года 28,6°C, 4 июля 2012-го 30°C и 21 августа 1984-го 30,5°C. Самыми холодными - ночи 2 июня 1983 года 3,4°C, 5 июля 1986-го 7,4°C и 23 августа 1991-го 6,1°C.