Погода
$ 68.29 - 68.50
€ 78.72 - 79.30

Есть куда стремиться - температурный рекорд лета еще не побит!

146  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Кыргызстане ясно. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС КР

"В Бишкеке температура воздуха ночью +21, днем +38 градусов. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +18 градусов, днем +39", - отмечает ведомство.

Стоит напомнить, что август прошлого года был еще жарче.

Ночью термометры показывали до 20 тепла, а днем - до 37. Максимум доходил до 40,5 градуса со знаком "плюс", последний раз такая температура была зафиксирована 16 августа 1997 года".

А вот на Иссык-Куле самыми жаркими днями за 84-летнюю историю наблюдений были 26 июня 1984 года 28,6°C, 4 июля 2012-го 30°C и 21 августа 1984-го 30,5°C. Самыми холодными - ночи 2 июня 1983 года 3,4°C, 5 июля 1986-го 7,4°C и 23 августа 1991-го 6,1°C.

URL: https://www.vb.kg/372714
Теги:
погода, штормовое предупреждение, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  