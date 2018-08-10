Член группы "Элес" Нурлан Мамбетов обложил матом Минкультуры и КТРК

"Хочется послать этот концерт… Но терпеть надо! Улыбаемся и машем", - написал ночью в своем аккаунте Твиттер известный музыкант, певец, композитор Нурлан Мамбетов.

И это, пожалуй, единственные фразы, которые не подпадают под цензуру. В следующем посте он буквально обложил матом Министерство культуры и КТРК. При этом пригрозил им "его бояться". В чем причина такого эмоционального выпада – неизвестно.

Отметим, талантливый композитор Нурлан Мамбетов, известный в том числе и тем, что написал альбом Анжелике Варум, а также группе "Орда", вошел в нынешний состав легендарной группы "Элес".

"Элес" был создан в 1985 году и распался в 2002 года. Недавно музыканты заявили о воссоединении и подготовке нового концерта.

Фото с Instagram-аккаунта Нурлана Мамбетова.