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В ДТП в Чуйской области погиб ребенок. Его родители претензий не имеют

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- Оксана Гут
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Смертельный автонаезд на 9-летнего мальчика произошел прямо на глазах у его родителей. Поэтому они посчитали ДТП несчастным случаем и отказались от претензий к водителю, который сбил их ребенка.

В настоящее время обстоятельства выясняются, возможен отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом редакции VB.KG сообщили в ГУВД Чуйской области.

- Факт автонаезда был зарегистрирован в УВД Жайыльского района. Назначены все необходимые экспертизы. Погибший и водитель автомашины односельчане. Свидетели – родители мальчика – видели, как все произошло. Возможно, он сам выскочил на дорогу. Человек, находившийся за рулем авто, не был пьян. Кроме того, законный представитель жертвы – отец мальчика – написал встречное заявление, что от претензий отказывается. По заключению экспертиз будет дана юридическая оценка. Если в возбуждении уголовного дела будет отказано, то материалы дела в любом случае отправят в суд в административном порядке, - пояснили в ведомстве.

Отметим, по данным УОБДД Чуйской области, смертельное ДТП произошло 8 августа в 16.00 в селе Суусамыр Жайыльского района по автодороге Жибек-Жолу. Водитель 1984 г.р. на автомашине MAN ехал с востока на запад, не справившись с управлением, совершил автонаезд на велосипедиста 2009 г.р. В результате чего мальчик, не приходя в сознание, скончался на месте.

URL: https://www.vb.kg/372720
Теги:
ГУБДД, УВД, дети, ДТП, Жайылский район, смертность, суд, уголовная ответственность, Чуйская область
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