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Из Турции депортировали гражданок Кыргызстана за занятие проституцией

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- Оксана Гут
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Две гражданки Кыргызстана Н.Э. и Г.С. депортированы из Турции за занятие проституцией. Об этом пишет турецкое издание Haberler.com.

Накануне в турецком округе Эрменек были задержаны члены преступной группы И.А., А.К. и М.Г., которые, по данным следствия, принуждали иностранных граждан заниматься коммерческим сексом.

Отмечается, что турецкая полиция работала над поимкой преступников полгода. Материалы уголовного дела в отношении них переданы в суд.

Напомним, в мае из Турции были депортированы 8 граждан Кыргызстана за проституцию.

URL: https://www.vb.kg/372730
Теги:
МИД, наказание, проституция, Турция, уголовная ответственность, Кыргызстан
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