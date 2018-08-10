Из Турции депортировали гражданок Кыргызстана за занятие проституцией

Две гражданки Кыргызстана Н.Э. и Г.С. депортированы из Турции за занятие проституцией. Об этом пишет турецкое издание Haberler.com.

Накануне в турецком округе Эрменек были задержаны члены преступной группы И.А., А.К. и М.Г., которые, по данным следствия, принуждали иностранных граждан заниматься коммерческим сексом.

Отмечается, что турецкая полиция работала над поимкой преступников полгода. Материалы уголовного дела в отношении них переданы в суд.

Напомним, в мае из Турции были депортированы 8 граждан Кыргызстана за проституцию.