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Какие строители и стройкомпании Кыргызстана признаны лучшими?

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- Виктория Григоренко
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На днях Кыргызстан отметил День строителя. В Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства наградили отличившихся работников и стройкомпании. Об этом VB.KG сообщили в ведомстве.

- Ветераны строительного комплекса своим трудом способствовали процветанию Кыргызстана, сохранили производственный потенциал и передали молодежи лучшие профессиональные традиции. Сегодня строительный комплекс Кыргызстана обладает мощными ресурсами. Его деятельность во многом определяет позитивные сдвиги в экономике и социальной сфере. С каждым годом увеличиваются темпы жилищного строительства. Активно развивается сфера промышленного строительства, возводятся социальные объекты, реконструируются жилые дома и больницы, строятся новые школы, детские сады и дороги, - отметил директор Бактыбек Абдиев

В этом году звания "Почетный строитель" удостоились заместитель директора общественной организации с ограниченной ответственностью "Имарат Строй" Расул Айдаров, Малина Сагымбекова - заместитель директора Республиканского центра сертификации, Омурсерик Анапияев - заместитель открытого акционерного общества "Бишкеккурулуш".

Согласно решению Коллегии Госстроя от 9 августа 2018 года за №8-пк за большой вклад в развитие строительной отрасли награждаются:

1. Мухтар Керимкулов - главный архитектор проекта фирмы "Мича"

2. Юрий Смирнов - директор архитектурно-дизайнерской студии "АСС"

3. Сапар Султанов - директор ОсОО "Горпроект"

4. Белек Сарымсаков - заместитель председателя Союза архитекторов КР.

5. Медеткан Турдалиев - директор ООО "Аман строй проект"

6. Жаныбек Акматов - элетрослесарь 5 разряда ООО "Унайс-Ордо"

7. Айдар Мейрханов - начальник производственного участка общества ограниченной "Газспецмонтаж".

8. Талайбек Султаналиев - столяр 4 разряда ОАО "Бишкеккурулуш"

9. Арстанбек Кадыров - директор общества с ограниченной ответсвенностью "Эко плюс"

10. Олег Лымарев - главный механик ООО "Таш-Темир"

11. Василий Мякишов - прораб ООО "МВС"

12. Мамат Асанов - директор ООО "Ак Тилек Курулуш"

13. Атамбек Саипов - начальник квартирно-эксплуатационной службы ГСИН.

14. Айбек Джолдошев - директор ООО "Жолдош-Курулуш"

15. Каныбек Ажиматов - директор ООО "Найман ПМК"

16. Индира Ибрагимова - директор ООО "Мега Строй"

Уточняется, что в 2018 году планируется завершить 150 социальных объектов. Из ни: 104 объекта капитального строительства на общую сумму 4 479 414,3 сом, 31 объект капитального ремонта на общую сумму 238 408,9 сом.

URL: https://www.vb.kg/372731
Теги:
Госстрой, строительство, Кыргызстан
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