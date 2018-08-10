Президент освободил от должности судью Свердловского суда Джаркееву

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому на основании предложения Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики о применении дисциплинарного взыскания, досрочно прекращены полномочия судьи Свердловского районного суда города Бишкек Джаркеевой Эльвиры Сагыналиевны, и она освобождена от должности судьи местного суда Кыргызской Республики, осуществляющего полномочия судьи названного суда.

Указ вступает в силу со дня подписания.

От редакции вкратце напомним, что одно из самых громких дел Джаркеевой - когда она, будучи председателем Свердловского райсуда Бишкека, 15 августа 2016 года вынесла заочное решение, которым удовлетворила исковое заявление находящегося в розыске по подозрению в мошенничестве гражданина КНР Чжу Юэпея.